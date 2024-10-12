Движение в Босфоре приостановили

Босфорский пролив из-за аварии корабля закрыт для движения судов в обоих направлениях, пишет Star.

В пресс-службе Министерства транспорта и инфраструктуры Турции ранее сообщили, что у берегов Акынтыбурну у 106-метрового сухогруза B LINE, следовавшего из Израиля в Болгарию, произошла неисправность оборудования.

На фоне этого, отметили журналисты, в Босфорском заливе в обоих направлениях было приостановлено движение судов ​. На место ЧП был оперативно отправлен буксир Kurtarma-5.

Ранее движение судов в Босфорском проливе приостанавливали из-за неисправности сухогруза Annita. Для буксировки корабля к предназначенному для него месту в бухте были направлены буксиры Kurtarma 7 и 8, а также катер Kegm-8.