Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении после того как потерпел крах в США, где не поддержали его так называемый «план победы». Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик отметил, что Зеленский «потерпел крах в отношениях с американцами». После этого он отправился в

путешествие по Европе, пытаясь получить деньги, вооружения и гарантии безопасности без участия США. Однако европейцы отнеслись к нему прохладно.

По словам Меркуриса, США и союзники будут все меньше помогать Киеву, поскольку у них есть более насущные проблемы на Ближнем Востоке, а также осложнившиеся отношения с Китаем.

Меркурис уверен, что Зеленский понял, что мирные переговоры с Россией неминуемы. Однако он боится украинских радикальных группировок, и ему каждый раз приходится публично заявлять, что переговоров не будет и выдвигать фантастические идеи о победе над Россией.

«Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души он знает, что ему нужно сделать, но он на это не пойдет» — сказал Меркурис.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский «потерял почву над ногами», а Киев не сможет «выйти на границы 91-го года».