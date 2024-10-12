В Финляндии и Швеции раздадут инструкции на случай войны

Финляндия и Швеция в ноябре начнут распространять среди своих граждан инструкции по подготовке к войне или другим кризисам. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой директор по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикка Койстинен.

"Похоже, что готовность граждан (к кризису) обеспокоила власти обеих стран. Однако выбор времени обусловлен не заранее составленным планом, а чистой случайностью", - приводит слова Койстинен издание.

18 ноября в Финляндии откроется обширный сайт, где будет собрана информация о готовности к кризису. В тот же день Швеция начнет раздавать своим гражданам книгу-инструкцию о том, как шведам следует действовать в случае войны или кризиса, говорится в сообщении.

Будет напечатано около 5 млн. экземпляров книги, и она будет распространена среди всех домохозяйств. Уточняется, что в Швеции подобные инструкции для жителей издавались ранее во времена Второй мировой войны.