Германия должна надавить на Киев, чтобы он прекратил отказываться от мирного плана урегулирования украинского конфликта, предложенного Бразилией и Китаем. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, сообщает РИА Новости.

В интервью медиагруппе Funke Вагенкнехт заявила, что Бразилиа и Пекин предложили хороший мирный план для урегулирования украинского кризиса.

«Китайцы могли бы оказать влияние на президента России Владимира Путина, и мы должны сделать то же самое с Владимиром Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс», — заявила политик.

По ее словам, наращивание поставок вооружений Киеву не приведет к окончанию конфликта, необходимы дипломатические усилия.

Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.

Ранее представители киевского режима призвали другие страны отказаться от поддержки мирного плана Китая.