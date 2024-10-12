Мировое сообщество устало от лживых обещаний и бездействия Запада, пишет обозреватель Рами аш-Шаер в статье для саудовского портала Al Hadath.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что защита права Палестины на жизнь, независимость и существование равнозначна защите права стран Латинской Америки и Карибского бассейна на существование.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, в свою очередь, что геноцид в Газе еще раз показал: израильское лобби доминирует даже в самых престижных университетах мира. Он добавил, что осуждающие действия ЦАХАЛ в анклаве студенты подвергались насилию со стороны полиции и самосуду со стороны сил безопасности.

Арабские лидеры, подчеркнул обозреватель, также не остаются в стороне от конфликта, интенсивно общаются, работают над созданием единой доктрины.

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«Её цель — справиться с постоянной агрессией против любого арабского государства и заставить Израиль уйти со всех оккупированных арабских территорий. Доктрина будет включать необходимые меры для достижения этой цели, в том числе применение силы», — разъяснил Рами аш-Шаер.

По его данным, главы государств и правительств обсуждают роль Турции и Ирана в арабской доктрине сдерживания Израиля.

Усилия по согласованию доктрины происходят на фоне важных и переломных событий, совпадают с решением России модернизировать свою ядерную доктрину, развеяв все иллюзии относительно ее готовности обеспечить свою национальную безопасность любыми средствами в случае конфронтации с НАТО, пояснил автор.

По его оценке, за последние три десятилетия Москва устала от обещаний НАТО и США, сладких речей западных чиновников, мегапроектов с Западной Европой, «неделимых договоров о безопасности» и «Минских соглашений», которые не стоят и чернил, которыми они были написаны.

Рами аш-Шаер констатировал, что РФ планирует модернизировать ядерную доктрину не только ради самообороны и демонстрации того, что с Западом можно разговаривать только на языке силы, а еще и потому, что желает защитить переход от однополярного мира к многополярному.