Избиратели США назвали кандидата, который лучше справится с украинским кризисом

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Американские избиратели считают, что Дональд Трамп лучше Камалы Харрис справится с украинским и ближневосточным кризисом на посту президента США. Об этом свидетельствует новый опрос Wall Street Journal, проведенный среди 2 тысяч избирателей в семи «колеблющихся» штатах.

Издание пишет, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке «нависают над выборами в США». Они стали значимым фактором предвыборной кампании, особенно в штатах, где большинство людей пока не определилось с выбором кандидата.

Опрос показал, что в колеблющихся штатах Трампу отдают предпочтение, когда речь идет о зарубежных конфликтах, в которые вовлечены США.

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«Трамп опережает Харрис среди избирателей в колеблющихся штатах (50% против 39%) в вопросе о том, кто лучше всего способен справиться с конфликтом на Украине», — пишет издание.

Республиканский кандидат также обходит соперника (48% против 33%) в вопросе о том, кто способен прекратить войну Израиля с ХАМАС.

Wall Street Journal отмечает, что Трамп намерен сократить участие США в зарубежных конфликтах и это импонирует многим американцам.

Трамп не раз заявлял, что его пребывание в Белом доме стало периодом «относительного мира во всем мире». Он говорил избирателям, что сможет быстро разрешить оба конфликта, если победит на президентских выборах в ноябре.

Колеблющимися американскими штатами в 2024 году считаются Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.