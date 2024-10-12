Туск отказался исполнять миграционный пакт ЕС

Польские власти не намерены исполнять миграционный пакт ЕС и любые другие инициативы Брюсселя в этой области, если они не будут устраивать Варшаву. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

"Мы не будем воплощать в жизнь никакие идеи ЕС [в области миграционной политики], если будем уверены, что они вредят нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит [исполнять] миграционный пакт", - сказал польский премьер, выступая на съезде возглавляемой им Гражданской коалиции.

Трансляция его заявления велась телеканалом TVP Info.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатывавшийся с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. В то же время пакт предполагает квотированное расселение мигрантов по странам Евросоюза, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Сразу после утверждения документа Туск заявил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов, следуя положениям нового пакта Евросоюза.