Стало известно, что Борис Джонсон рассказал о России в своих мемуарах

Британский экс-премьер Борис Джонсон выпустил мемуары под названием Unleashed, в которых рассказал о своем отношении к России. Об этом сообщает РБК.

Джонсон упомянул о России в главе, посвященной инциденту со Скрипалями в Солсбери в 2018 году.

По словам Джонсона, у его любви к России давняя история. Он читал Достоевского в детстве, прошел курс русского языка и в школе сдал по нему госэкзамен. В 16 лет экс-премьер отправился в поездку в Москву, Ленинград и Прибалтику. В гостиницах он и его школьные товарищи «сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены».

Лучшими воспоминаниями Джонсона стали русские виды, звуки и вкусы, вроде «странного, но вкусного коммунистического мороженого».

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«Я любил Россию в том смысле, что я любил русский язык, культуру, литературу, живопись, пейзажи», — написал Джонсон.

Он отметил, что, как и многие, надеялся, что после развала СССР «Россия — эта великая и явно европейская цивилизация — быстро присоединится к сообществу демократий». Позже он «задавался вопросом, где все пошло не так, и как мы растратили надежды».

«Кто, как говорится, потерял Россию и как?» — написал экс-премьер в мемуарах.

Мемуары Бориса Джонсона «Unleashed» появились в продаже 10 октября. Они возглавили список продаж Amazon в Великобритании, превзойдя недавно опубликованные романы Салли Руни и Ричарда Османа.