Глава МИД Египта выступил с призывом по палестинским территориям

Египет считает, что необходимо противодействовать попыткам разделения палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, поскольку считает их единым образованием. Такое мнение выразил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в ходе встречи с членами делегации палестинского движения ФАТХ в Каире.

"Мы подчеркиваем единство палестинских территорий на Западном берегу и в секторе Газа, необходимо препятствовать всем попыткам отделить их друг от друга", - приводит слова Абдель Аты возглавляемое им ведомство в своем пресс-релизе.

Глава МИД Египта также заверил представителей ФАТХ, что его страна "выражает полную поддержку Палестинской национальной администрации (ПНА)" и надеется на "дальнейшее укрепление ее позиций" в рамках "усилий по достижению палестинского единства".

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Газе и "усилия Египта, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в анклаве и на доставку туда гуманитарной помощи".

Делегация ФАТХ прибыла в Каир 8 октября для встречи с представителями палестинского движения ХАМАС. Ожидалось, что стороны обсудят способы послевоенного управления сектором Газа и придут к договоренностям, однако, по утверждению телеканала Al Hadath, этот вопрос по итогам переговоров так и остался нерешенным. В самих движениях результаты каирской встречи пока официально не комментировали.

В 2005 году Израиль в рамках плана одностороннего размежевания полностью вывел свои войска из сектора Газа и эвакуировал оттуда еврейские поселения. Вслед за этим контроль над сектором был передан ПНА во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, которая также управляла Западным берегом. Однако на первых же выборах в палестинский парламент победу одержали представители радикального движения ХАМАС, которые вступили в конфронтацию с более умеренной партией ФАТХ, что привело к расколу между фракциями. ХАМАС установило полный контроль над Газой, тогда как ФАТХ сохранила власть на Западном берегу.

В последнее время Аббас и его сторонники регулярно заявляют о своем стремлении восстановить юрисдикцию ПНА над Газой, однако ХАМАС на это пока не соглашается.