Лукашенко рассказал, как Белоруссия справилась с аварией на Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна практически без помощи извне справилась с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, на ликвидацию ее последствий уже потрачено более $23 млрд только бюджетных средств.

"Вдумайтесь, молодая суверенная республика практически без помощи извне справилась с последствиями вселенской техногенной катастрофы. Своими руками и своим умом, соединяя науку и практику, житейскую мудрость и знания", - сказал Лукашенко на церемонии чествования аграриев в Гомельской области, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Президент отметил, что была проделана колоссальная работа.

"Реализовано шесть масштабных государственных программ, в рамках которых на ликвидацию последствий аварии за эти годы направлено, вдумайтесь, более $23 млрд бюджетных средств и примерно столько же внебюджетных", - сказал Лукашенко.

Он назвал верным и смелым шагом принятие властями решения о возрождении чернобыльских территорий.

"Выбор оказался абсолютно правильным. И, как видно с позиции сегодняшнего дня, очень смелым шагом к возрождению наших земель, - сказал Лукашенко. - Мы подключили ученых и через эксперименты на практике нашли способы получать чистую продукцию. С этого начался наш путь к возрождению сельского хозяйства в так называемых загрязненных районах".

Президент отметил, что в сельскохозяйственный оборот было возвращено около миллиона гектаров земли, еще полмиллиона гектаров - в лесной фонд.

В результате чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Белоруссии. Радиоактивное загрязнение в разной степени затронуло всю территорию республики, больше всего пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области.