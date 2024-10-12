СМИ заявили об угрозах Ирана Трампу

Американское издание Politico со ссылкой на анонимные источники заявило, что власти Ирана якобы планируют убить кандидата в президенты США Дональда Трампа и экс-чиновников его команды. Поводом называется месть за гибель иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Politico ссылается на нескольких анонимных чиновников, которым якобы стало известно об угрозах Ирана. По утверждению газеты, это бывшие законодатели, агенты Секретной службы и высокопоставленные чиновники.

При этом не поясняется, почему в статье Politico они выступают исключительно анонимно, и почему из Вашингтона нет официальных заявлений на этот счет.

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«Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он обвиняет в ударе по Сулеймани, еще более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее», — пишет издание.

По данным источников, за бывшими должностными лицами пытаются следить в интернете и в обычной жизни. При этом они не получают никакой защиты от американских властей и им приходится самим обеспечивать себе безопасность.

Ранее Politico сообщало со ссылкой на анонимный источник, что президент США Джо Байден якобы призвал Тегеран не «строить заговоры» против Трампа и бывших американских чиновников. Попытка покушения на экс-президента станет актом войны.

По утверждению анонимного источника, Иран якобы угрожает не только Трампу, но и бывшему госсекретарю Майку Помпео, экс-советнику по нацбезопасности Джону Болтону и экс-спецпредставителю США по Ирану Брайану Хуку.