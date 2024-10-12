СМИ узнали об обсуждении в Киеве сценария уступки территорий

В Киеве ранее полагали, что победой должна стать «безоговорочная капитуляция» России. В настоящее время Украина признает, что без компромиссов не обойтись, не исключает уступку территорий Москве, пишет Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник пояснил, что в первые годы у Киева было неправильное представление о победе.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция путинской России. Но без уступок не обойтись», — признал собеседник журнала.

По его словам, возможная сделка должна быть выгодна и России.

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Журналисты отметили, что западные страны пока не отказались от поддержки Украины, Владимир Зеленский все еще надеется заставить Москву сесть за стол переговоров на его условиях.

Вместе с тем, пояснили аналитики, поставки вооружений уже ничего не изменят, а Россия с высокой долей вероятности не примет условия украинского лидера.

Кандидат в президенты Дональд Трамп полагает, напомнили эксперты, что Киеву следовало пойти на уступки России за несколько месяцев до начала боев в феврале 2022 года.