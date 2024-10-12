КНДР в 28 раз запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором

КНДР направила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону южнокорейской территории. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

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Журналисты рассказали, что Пхеньян запускал шары в период с вечера 11 октября до раннего утра 12 октября. При этом 10 из них упали в уезде Чхорвон, расположенном в провинции Канвондо.

По данным агентства, этот запуск воздушных шаров с мусором со стороны КНДР стал 28 по счету с мая текущего года.

Авторы публикации уточнили, что никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

«КНДР, тем временем, заявила <...>, что на прошлой неделе Южная Корея отправила беспилотные летательные аппараты с листовками в сторону северокорейской столицы», — говорится в статье.

В Пхеньяне утверждают, что в первый раз это произошло 3 октября. Ситуация повторилась 4 и 5 октября.

Однако министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён не смог подтвердить эту информацию, подчеркивается в материале.