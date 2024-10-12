В США назвали имя самого опасного человека для страны

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп опасен для Соединенных Штатов, заявил экс-председатель объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли. Об этом пишет Guardian.

По мнению Милли, политика Трампа, его высказывания четко позволяют заявить, что он «фашист до мозга костей».

Генерал признался также, что ему удалось убедить генпрокурора США Меррика Гарланда провести расследование по факту внутреннего экстремизма сторонников Дональда Трампа.

Рассекречен заговор Зеленского против Трампа

Ранее Милли допустил военное столкновение США с Китаем. Он уточнил, что конфликт не является неминуемым, но полностью исключить возможность противостояния нельзя.