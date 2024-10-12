Бывший премьер Великобритании сделал такое заявление в своих мемуарах под названием Unleashed. Он утверждает, что хотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверить его в своей поддержке.

«Моя функция не состояла в том, чтобы предотвратить сделку или потопить прекрасный «мирный план» Владимира Путина. Хотя я страстно поддерживаю Украину, я не мог быть большим украинцем, чем украинцы», — следует из воспоминаний Джонсона.

Джонсон раскрыл свои впечатления от встречи с Лавровым

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что главным требованием Москвы был нейтралитет Киева. По его словам, на отказ от российских условий повлиял, в том числе, британский премьер.