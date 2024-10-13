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РИА Новости: уроженец Сербии сравнил конфликт на Украине с югославским

Конфликт на Украине является продолжением югославского. Об этом заявил уроженец Сербии Драган Милошевич, который переехал в Херсонскую область, передает РИА Новости.

Уроженец Сербии сравнил конфликт на Украине с югославским
© РИА Новости
"Это продолжение конфликта, который был еще давно, просто они (НАТО. — прим. ред.) всегда хотели сломать Россию", — подчеркнул он.

Сейчас Североатлантический альянс "ломает Сербию", продолжил он.

"И будут ломать, пока мы будем поддерживать Россию. Сербия всегда будет помогать России. Россия будет помогать Сербии", — сказал Милошевич и отметил, что сербы и русские — братья навек.
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