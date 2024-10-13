Конфликт на Украине является продолжением югославского. Об этом заявил уроженец Сербии Драган Милошевич, который переехал в Херсонскую область, передает РИА Новости.
"Это продолжение конфликта, который был еще давно, просто они (НАТО. — прим. ред.) всегда хотели сломать Россию", — подчеркнул он.
Сейчас Североатлантический альянс "ломает Сербию", продолжил он.
"И будут ломать, пока мы будем поддерживать Россию. Сербия всегда будет помогать России. Россия будет помогать Сербии", — сказал Милошевич и отметил, что сербы и русские — братья навек.