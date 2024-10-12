В Японии напомнили США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий вспомнил об атомных бомбардировках городов Хиросимы и Нагасаки со стороны США. Трансляцию выступления политик вел телеканал NHK.

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В ходе дебатов Исиба подчеркнул, что хочет создать мир без ядерного оружия.

«Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — отметил он.

Отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и идее о возможности совместного использования ядерного оружия, Исиба отметил, что следует провести обсуждения относительного того, как «совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

Ранее Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал условие для применения ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае увеличения числа стран, владеющих подобными вооружениями.