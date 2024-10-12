Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что мигранты, убивающие американских граждан, должны быть приговорены к смертной казни. Об этом он завил в субботу, 12 октября, выступая перед сторонниками в городе Рино штата Невада.

— Я соберу всех членов группировок, состоящих из иностранцев, и их посадят в тюрьму или вышвырнут из нашей страны, так что не останется ни одного. Мы назовем эту операцию «Аврора». В случае возвращения (в США) они автоматически получат 10 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. И я выступаю за смертную казнь, — рассказал политик.

Трамп до окончания президентской гонки заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах закроет южную границу страны и положит конец потоку мигрантов из Мексики. Политик подчеркнул, что отправит находящихся на американской территории нелегалов «туда, где им самое место» — домой.

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Стало известно, что кандидат в президенты посетит Спрингфилд в штате Огайо и Орору в штате Колорадо после информации о том, что гаитянские мигранты якобы поедают там домашних животных.