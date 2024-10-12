Рассекречен заговор Зеленского против Трампа
Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. И цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения", — предупредил он.
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Дубинский также добавил, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.
Ранее "СП" писала, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, а главаря киевского режима Владимира Зеленского теперь «вряд ли оставят в живых» западные кураторы.