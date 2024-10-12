Украина уже проиграла России в текущем конфликте, однако мировые СМИ будут замалчивать этот факт. Таким мнением поделился немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в соцсети X.

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По его словам, западные журналисты не будут говорить об этом как минимум до окончания выборов в США, чтобы Демократическая партия и прочие спонсоры Киева не выглядели глупо.

Победа России на Украине станет благом для всего мира

Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он считает, что такой исход произойдет из-за выборов в США, событий на Ближнем Востоке и состоянии Украины.

По данным СМИ, позиции президента Украины Владимира Зеленского оказались ослаблены из-за успешного наступления России на Донбассе и провала операции ВСУ в Курской области, поэтому он стал более открытым для диалога и мирных переговоров с российской стороной.