Медведев считает, что искать угрозу покушения на Трампа надо среди демократов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден напрасно обвиняет Иран в возможном покушении на кандидата-республиканца Дональда Трампа, "искать" надо среди самих демократов и вскормленных ими проукраинских деятелей. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Как считает политик, у Байдена, обвиняющего Тегеран в угрозе покушения на Трампа, "на голове шапка горит".

"Ведь искать надо не у персов, а среди отмороженных либералов, сторонников самого маразматика и его недалекой хохотушки [Камалы] Харрис, а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы за годы войны против России", - написал Медведев в одном из пунктов своего "Воскресного международного обозрения", выдержанного в сатирическом ключе.

Как сообщала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, Байден ранее поручил помощникам предупредить Тегеран о том, что Вашингтон посчитал бы актом агрессии покушение со стороны Ирана на Трампа.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл нынешнему американскому лидеру демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис является у Байдена вице-президентом.