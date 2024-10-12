Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что за убийство американских граждан мигрантов должны приговаривать к смертной казни.

"Я соберу всех членов группировок, состоящих из иностранцев, и их посадят в тюрьму или вышвырнут из нашей страны, так что не останется ни одного. Мы назовем эту операцию "Аврора". <...> В случае возвращения [в США] они автоматически получат 10 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. И я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов", - сказал он в пятницу, выступая перед сторонниками в городе Рино (штат Невада).

Вудворд заявил, что экс-начальник Генштаба США называл Трампа фашистом

Трансляцию митинга ведет консервативная медиакомпания RSBN.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты оккупировали преступники из числа мигрантов-нелегалов. Претендент на высший государственный пост обещал, что в случае его победы на выборах 5 ноября этот день "станет днем освобождения Америки".