Американский генерал Милли назвал Трампа опаснейшим человеком для США

Американский генерал Марк Милли, бывший председатель объединённого комитета начальников штабов, занимавший должность во время президентства Дональда Трампа, называл его самым опасным человеком для США. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Боба Вудворда «Война».

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Вудворд заявил, что экс-начальник Генштаба США называл Трампа фашистом

«Теперь он самый опасный человек для этой страны... Фашист до мозга костей», — говорится в статье.

Ранее сам Трамп заявил, что действующего главу Соединённых Штатов Джо Байдена контролируют фашисты.

Также в The New York Times писали, что речи Трампа становятся всё более бессвязными, что может указывать на старение.