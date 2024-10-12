Вудворд заявил, что экс-начальник Генштаба США называл Трампа фашистом

Бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли называл экс-президента Дональда Трампа, являющегося сейчас кандидатом на высший государственный пост от республиканцев, фашистом и самым опасным человеком для страны. Такое утверждение приводится в новой книге журналиста, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.

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По его версии, Милли говорил о Трампе следующее:

"Он фашист до мозга костей".

Трампа заподозрили в нарушении закона из-за якобы звонка Путину

Вудворд, который ранее беседовал с Милли, также приводит такие его слова о бывшем американском лидере:

"Он самый опасный человек, который когда-либо был. Когда мы беседовали с вами, у меня были подозрения относительно ухудшения его умственных способностей и тому подобном, но теперь я понимаю, что он полнейший фашист. Он самый опасный человек для этой страны".

Выдержки из книги Вудворда привела британская газета The Guardian.

По словам Вудворда, Милли также опасается, что в случае победы Трампа на предстоящих 5 ноября выборах президента США будет отдан под трибунал. Милли был председателем КНШ ВС США с октября 2019 года по сентябрь 2023 года.

Трамп ранее неоднократно подвергал Милли жесткой критике за то, что он якобы вступил в сговор с властями Китая. Трамп назвал возможные контакты Милли с Пекином государственной изменой. В сентябре 2021 года Милли заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС, что звонил в Китай с ведома руководства для разрядки напряженности. По его словам, данные контакты имели место в конце 2020 года и начале 2021 года. Они, по версии Милли, "были проведены из-за вызвавших тревогу разведывательных данных, в свете которых" США "посчитали, что китайская сторона опасается атаки со стороны" Вашингтона. Генерал отметил на слушаниях, что Трамп "не собирался атаковать китайцев". Милли подчеркнул, что "его прямая обязанность" состояла в том, чтобы "сообщить это китайцам".

Как утверждал ранее Вудворд, Милли считал Трампа в последние месяцы его пребывания на посту президента психически неуравновешенным и втайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ якобы дважды беседовал по телефону с китайским коллегой, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, по версии Вудворда, обещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.