Харрис пообещала Израилю военную помощь, но при одном условии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае своей победы на выборах пообещала обеспечить военную поддержку Израилю.

Вице-президент подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы у Израиля были все необходимые средства для защиты от Ирана и его союзников.

Харрис назвала Иран основным противником США

Она также отметила, что на протяжении всей своей политической карьеры она неизменно демонстрирует свою непоколебимую поддержку безопасности Израиля. Эти слова были переданы пресс-службой Белого дома.

При этом Харрис подчеркнула, что Штаты не оставляют попыток достичь перемирия в секторе Газа.

«Мы не можем и не будем опускать руки, пока все заложники не вернутся домой», – отметила она.

Напомним, Иран пригрозил США и их союзникам ракетным ударом.

Ранее советники второго кандидата в президенты США Дональда Трампа получили информацию от разведывательных служб о планах Ирана по его ликвидации.