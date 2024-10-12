В Польше рассказали, что США размещают базы ПРО для уничтожения российских ракет

Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant заявил, что американская база противовоздушной обороны (ПРО) в польском поселке Редзиково нужна, чтобы уничтожать не только иранские, но и российские ракеты.

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По словам министра, американская база ПРО в Редзиково будет развернута в ближайшие недели.

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«Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши», — пояснил Сикорский.

Отмечается, что база ПРО США будет располагаться в 165 км от российской границы и будет оснащена радаром AN/SPY-1, пусковыми установками Mk 41 VLS и антибаллистическими ракетами SM-3 (Standard Missile 3).

До этого глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявлял, что нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях для поддержания боеготовности Польши.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.