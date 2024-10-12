В Таджикистане обеспокоились нарушением прав мигрантов в России

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обеспокоился из-за случаев нарушения прав граждан его страны, как мигрантов в России. В связи с этим он направил запрос российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

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«Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бобозода в связи с обстоятельствами нарушения прав трудовых мигрантов-граждан Таджикистана на территории Российской Федерации направил запрос своей российской коллеге Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москалковой. В запросе говорится, что из СМИ и социальных сетей нам стало известно, как в настоящее время проводится проверка законности документов трудовых мигрантов на территории РФ, а из видеоматериалов, опубликованных в социальных сетях, видно, что сотрудники правоохранительных органов применяют к трудовым мигрантам запрещенные методы обращения, такие как грубость, избиения и оскорбления, и мы обеспокоены нарушениями прав и свобод трудовых мигрантов», — передает пресс-служба таджикистанского омбудсмена.

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В сообщении также говорится, что российская сторона должна способствовать соблюдению прав их граждан. По мнению омбудсмена Бобозоды, на подобные дела нужно обращать большее внимание и привлекать правоохранительные органы России к их рассмотрению.

Ранее URA.RU писало об одобрении президентом РФ Владимиром Путиным новых мер по подготовке мигрантов к жизни в России.