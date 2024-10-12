В МИДе РФ высказались о рисках большой войны на Ближнем Востоке

Большая война в Ближневосточном регионе реальна, но ее еще можно избежать, если стороны проявят сдержанность. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы с вниманием и тревогой следим за происходящим, риск масштабного конфликта, действительно, высокий. Перерастание эскалационного тренда во всеохватывающее столкновение - это реальная опасность. Мы призываем все стороны к сдержанности, - сказал замминистра. - Мы находимся в интенсивном диалоге со странами региона. И еще раз: большой войны можно избежать, но все должны проявлять сдержанность".

МИД РФ осудил действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

Израильский Генштаб пообещал "выбрать время" и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.