Остин обеспокоился из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом и в телефонном разговоре выразил беспокойство из-за сообщений об ударах армии страны по позициям миротворческих сил ООН в Ливане. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

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"Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане (UNIFIL) и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути решения конфликта", - отмечается в сообщении.

Остин упомянул и тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе и призвал принять меры для ее улучшения. После этого он заверил Галанта в неизменной приверженности США безопасности Израиля. 7 октября The New York Times написала о том, что израильская армия подвергает опасности миротворцев ООН, разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против "Хезболлы" в Ливане.

10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля.

Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения "Хезболла". Израильская армия заявила о "локализованных, целевых сухопутных" операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам "Хезболлы" на ливанской территории.