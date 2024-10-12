Миротворцы ООН отказались выполнить просьбу Израиля

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) отказались покинуть свои позиции на юге страны, несмотря на рекомендации Израиля. Об этом в интервью Agence France-Presse сообщил представитель миротворческих сил Андреа Тененти.

"Израильская армия попросила нас покинуть позиции вдоль "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН - прим. ТАСС), - сказал он. - Однако мы единогласно решили остаться, так как в этой зоне должен развеваться флаг ООН".

10 октября постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль сосредоточен на борьбе с ливанской шиитской организацией "Хезболлах" и рекомендует миротворческим силам ООН на юге Ливана отступить на север на 5 км.

В Ливане миротворцы ООН получили ранения в результате обстрела

Ранее ВСООНЛ сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. Двое миротворцев получили ранения.