Харрис намерена в случае победы гарантировать Израилю военную помощь

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует в случае победы на выборах гарантировать предоставление Израилю военной помощи.

Как заявила Харрис в ходе конференц-звонка с избирателями, представляющими еврейскую общину Соединенных Штатов, она намерена "гарантировать, что у Израиля будет иметься необходимое для того, чтобы защищаться от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов". По ее мнению, она демонстрирует на протяжении всей своей политической карьеры "непоколебимую приверженность безопасности Израиля". Заявления вице-президента приводит пресс-пул Белого дома.

При этом Харрис заверила, что США не отказываются от попыток добиться прекращения огня в секторе Газа.

"Мы не отказываемся от прекращения огня и сделки по заложникам. Мы не можем [отказаться от таких попыток]. И я никогда не перестану добиваться освобождения всех заложников, в том числе семи американских граждан, живых и мертвых, которых продолжают удерживать <...>. Мы не можем и не будем опускать руки, пока все заложники не вернутся домой", - сказала Харрис.

Кроме того, Харрис фактически возложила на Иран ответственность за вылазки против Израиля со стороны йеменских мятежников-хуситов и шиитского движения "Хезболлах".

"Что тут общего? Мы все знаем Иран, который теперь дважды атаковал Израиль", - утверждала вице-президент.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Выборы 2020 года он проиграл нынешнему американскому лидеру демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.