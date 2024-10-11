Додон призвал избирателей не участвовать в референдуме о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности использует референдум о вступлении в ЕС, чтобы европейские законы стали главнее, чем Конституция Молдавии, заявил бывший глава страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Этот референдум не о вступлении в ЕС, а об изменении конституции. В бюллетене не сказано: вы "за" или "против" вступления в ЕС? Простыми словами, в нем говорится о том, согласны ли вы с тем, чтобы законы ЕС стали для нас главнее молдавских законов. Вот для чего проводится этот референдум. Чтобы то, что не соответствует нашим национальным интересам, но есть в ЕС, внедряли в Молдове без широкого обсуждения и согласия большинства граждан", - написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, социалисты призывают граждан не принимать участие в плебисците, который является обманом.

"К нам обращаются сотни граждан, которые говорят, что их обязывают участвовать в референдуме, а в противном случае их "вышвырнут" с работы и так далее. Эти люди спрашивают, что им делать, брать бюллетень и портить его? Если вам некуда деваться, портить бюллетень не надо, лучше в этом случае голосуйте против. Однако наш призыв - сделать все возможное, чтобы не участвовать в этом референдуме. Я поступлю именно так и не буду брать бюллетень для участия в референдуме", - пояснил Додон.

Санду в конце 2023 года заявила о намерении баллотироваться на второй срок и предложила организовать в день выборов, 20 октября, референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Избиратели должны ответить на вопрос:

"Поддерживаете ли вы внесение изменений в конституцию с целью вступления Республики Молдова [РМ] в Европейский союз?". "Подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ", - такими словами предлагается дополнить преамбулу основного закона. В него также может быть добавлен пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов".

А присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться органическим законом парламента.

Оппозиционные партии обвинили Санду в намерении использовать референдум, чтобы остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста, участники которых требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Критики инициативы президента указали на то, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению, которое должно принять решение, еще неизвестны условия вступления в ЕС. Также они указали на то, что по закону явка на референдуме составляет всего треть от общего числа избирателей, что позволяет принять решение об изменении конституции голосами всего 17% избирателей.