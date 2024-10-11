Байден пообещал удовлетворить просьбу Трампа о военных самолетах

Президент США Джо Байден заявил, что удовлетворит просьбу кандидата в американские главы от Республиканской партии Дональда Трампа о военных самолетах и другой защите из-за угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает «РИА Новости».

Байден указал, что уже поручил Минобороны предоставить Трампу «все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом».

«До тех пор, пока он не просит F-15. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию, это нормально», — добавил он.

Трамп запросил военную авиацию и технику для своей охраны

Ранее Washington Post сообщила, что штаб Трампа запросил до конца предвыборной кампании военную авиацию, ограничения полетов над его домами и митингами и военную технику для его передвижения из-за возможной угрозы от Ирана.