Великобритания по-прежнему отказывает Украине в разрешении на удары по России с использованием ракет Storm Shadow. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

«Лондон уже не раз заявлял, что по-прежнему не дает Украине разрешение на удары своими дальнобойными ракетами вглубь России», — говорится в материале.

Там добавили, что британские власти считают, что Украина не сможет выиграть конфликт только с помощью одного вида оружия.

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Встреча премьер-министра Британии Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским не помогла снять этот запрет. Министр обороны Джон Хили вообще уклонился от ответа на вопрос о возможности снятия подобного ограничения для Киева, передает «Национальная служба новостей».