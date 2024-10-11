Трамп запросил военную авиацию и технику для своей охраны

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и митингами и военную технику для его передвижения из-за возможной угрозы от Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, такая защита Трампу нужна в последние недели предвыборной кампании.

«Запросы поступили после того, как советники кампании Трампа получили информацию о том, что Иран все еще активно замышляет его убийство. Особенно их беспокоят беспилотники и ракеты», — говорится в тексте.

Кроме того, по словам источников WP, Трамп и его штаб разочаровались в Секретной службе США, поскольку она хоть и усиливала охрану республиканца, но «не до тех уровней», которые нужны для предвыборной кампании.

Трамп вернулся на место покушения для проведения митинга

Напомним, что на Трампа уже дважды совершали покушение. Первое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля, а второе — у его гольф-клуба во Флориде 15 сентября. Кандидат в президенты со ссылкой на американскую разведку утверждает, что за покушениями на него стоит Иран.