Байден приказал охранять Трампа как действующего президента США

Содействовать обеспечению безопасности кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа в такой степени, как если бы он был действующим президентом США, приказал глава Белого дома Джо Байден Пентагону, передает ТАСС.

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Общаясь с журналистами в Белом доме, действующий президент Соединенных Штатов заявил, что он "сказал министерству (обороны), чтобы ему (Дональду Трампу) дали все, что ему необходимо".

"Как если бы он был действующим президентом", - прокомментировал Байден вопрос о том, выполнит ли Пентагон запрос избирательного штаба республиканца Трампа о предоставлении ему военной техники.

Действующий президент США уточнил, что запрос Трампа будет исполнен в случае, "если это подпадает под данную категорию".

"Если нет, то ему не следует [предоставлять такую военную технику]", - указал он.

При этом Джо Байден пошутил, что запрошенная Трампом военная техника будет ему предоставлена только в том случае, если это будет "не истребители F-15".

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь у американских властей из-за якобы угрозы со стороны Ирана. Подобные требования были заявлены после появления информации о якобы планах Ирана осуществить покушение на экс-президента Соединенных Штатов.