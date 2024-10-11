Пенсионер умер при переходе границы РФ и Эстонии

74-летний россиянин умер при переходе границы РФ и Эстонии, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина вместе с супругой с самого утра 11 октября стоял в очереди на КПП Ивангород — Нарва. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал замертво.

Тело мужчины в черном пакете пронесли через всю очередь. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Тем временем в Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства происшествия с детьми: насмотревшийся детективов, мальчик пытался задушить семилетнюю девочку. Инцидент произошел в школе Приморского района. Девочке удалось вырваться и убежать. В травмпункт ее привели родители. После оказания помощи школьницу отпустили домой.

Ранее в челябинском Копейске ученица девятого класса умерла во время урока. Перед этим ей стало плохо. Сотрудники образовательного учреждения вызвали скорую, но спасти девочку не удалось.

До этого на стадионе одной из школ Подольска обнаружили тело девушки. По предварительной информации, она умерла во время пробежки. Свидетели утверждают, что погибшая жаловалась на головокружение. Очевидцы рассказали, что она упала и ударилась головой.