Орбан выступил с обвинением в адрес руководства ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер пытаются сместить его правительство. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

По мнению Орбана, европейские политики стремятся установить в Венгрии руководство, которое будет следовать указаниям Брюсселя. Орбан добавил, что фон дер Ляйен видит в качестве его преемника члена оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Клару Добрев, в то время как Вебер рассчитывает на лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра.

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Оба оппозиционных политика, по словам венгерского премьера, готовы поддерживать внешнюю политику ЕС, включая участие в конфликте на Украине и одобрение миграционной политики, а также участвовать в экономических санкциях, передает «Радиоточка НСН».