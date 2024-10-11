«Страна превращается в тюрьму»: как Запад стирает Молдавию с карты мира

Молдавия вступила в четвертый кризис за последние пять лет и нынешний — самый серьезный, заявил экс-премьер республики Влад Филат. По его мнению, это ставит под вопрос будущее государства. За 30 лет с момента выхода из СССР экономика страны серьезно сдала, а нынешние власти рассматривают возможность ее вхождения в состав Румынии, рискуя обострить внутренние конфликты. Почему некогда богатейшая советская республика оказалась на грани вымирания — в материале NEWS.ru.

Как Молдавия вышла из состава СССР

Молдавия вошла в состав СССР в 1941 году и находилась в нем следующие 50 лет. Она считалась одной из самых процветающих советских республик. В послевоенный период в ней начали активно развивать аграрный сектор: местные фрукты и овощи можно было купить в любом уголке Союза, а межколхозное садоводческое хозяйство «Память Ильича» считалось крупнейшим в Европе.

К 1990 году в республике насчитывалось 559 крупных промышленных предприятий. Если в 1960 году 35 наименований промышленной продукции из Молдавии шли на экспорт в 20 стран, то в 1985 году страна поставляла порядка 320 наименований изделий в 67 государств. Кроме того, был создан мощный энергетический комплекс — на долю МССР в начале 1980-х годов приходилось 22,5% советского экспорта электроэнергии.

К концу 80-х в республике активизировалось национальное движение, а на его базе сформировался Народный фронт Молдовы — его руководство призывало отделиться от СССР и объединиться с Румынией. Первые шаги в сторону независимости были сделаны в августе 1989 года, когда Верховный Совет МССР придал молдавскому языку статус единственного государственного. В марте 1991-го состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, который бойкотировали молдавские власти. Голосование состоялось только в воинских частях, Гагаузии, на левом берегу Днестра и в Бендерах — 98,3% проголосовавших выступили против ликвидации Советского Союза. Тем не менее 27 августа парламент Молдавии провозгласил ее государственную независимость. Правда, формально она оставалась в составе СССР до его распада в декабре.

Как жила Молдавия после выхода из СССР

После распада Союза показатели молдавской экономики поползли вниз. Согласно Отчету о человеческом развитии от 1999 года, средний реальный доход на человека в республике составлял только пятую часть показателя 1990 года. Объемы производства сельхозпродукции к началу 2000-х упали вдвое, промышленной— на 66%. ВВП в целом снизился на 70%.

Тем не менее в 1990-х Молдавия стала членом ряда международных организаций. В 1992-м она вступила в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). В 1994 году было заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, в 2001 году страну приняли во Всемирную торговую организацию. С 1992 по 2016 год ЕБРР выделил на развитие Молдавии $1,09 млрд, инвестиции США и ЕС составили более $1 млрд.

Как отмечал молдавский историк Борис Шаповалов, многие решения в республике в те годы принимались под влиянием Запада. По его словам, все крупные промышленные предприятия и коллективные сельхозпредприятия были ликвидированы «под руководством советников из Всемирного банка, МВФ и различных европейских структур». Большую роль в этом сыграла программа технической помощи ЕС «Тасис» для постсоветских республик и американская программа реформирования сельского хозяйства «Пэмынт-Земля».

«Колхозы и совхозы содержали всю социальную сферу на селе. Сельская местность практически осталась без рабочих мест. Так в 1990‑е в Молдове появились сотни тысяч безработных, которые уехали на заработки в Россию и европейские страны», — утверждает Шаповалов.

В 2000-х в молдавской экономике наконец начался рост, однако к показателям советского периода стране вернуться не удалось. Несмотря на то что ее ВВП рос в последующие годы, в 2010-м он составлял лишь 60% уровня 1990-го, а в 2020-м — 75,5%.

В разговоре с NEWS.ru башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что старшее поколение жителей Молдавии с ностальгией вспоминает времена, когда республика производила компоненты для космической промышленности, собирала тракторы, телевизоры, рефрижераторы.

«Каждый крупный населенный пункт мог похвастаться заводами по переработке плодоовощной продукции или винодельнями, которые славились на весь Союз. Эти предприятия не только обеспечивали работой тысячи людей, но и создавали прочную основу для роста и развития региона. Однако сегодня, спустя три десятилетия после обретения независимости, от этого великого потенциала осталось лишь воспоминание. Экономический разрыв с Россией и странами бывшего СССР обернулся колоссальными потерями для нашей страны», — подчеркнула политик.

Что сейчас происходит с Молдавией

В сентябре 2024 года депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что Молдавия из некогда самой богатой республики СССР стала беднейшей страной Европы. По его мнению, за 20 лет евроинтеграции она упустила все шансы на модернизацию и выбрала путь «деиндустриализации, деурбанизации и дешколяризации». «Сегодня Молдавия и Украина имеют по 4,5 тысячи долларов ВВП на душу человека. Это в два раза ниже, чем в Азербайджане, в три раза ниже, чем в России», — сказал Цырдя.

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат считает, что на ситуацию в стране негативно повлияли и мировые события последних лет: пандемия COVID-19, затем — энергетический кризис 2021 года, который привел к беспрецедентному росту цен на природный газ. Еще одним потрясением для молдавской экономики стала ситуация на Украине и связанный с ней наплыв беженцев, считает политик. Четвертым ударом оказался «кризис некомпетентности», под которым Филат подразумевает неправильные решения властей.

По словам Гуцул, Молдавия сегодня сталкивается с серьезными вызовами и преодолеть их можно лишь при условии восстановления отношений с Россией и другими членами СНГ. Ранее Кишинев заявил о планах покинуть Содружество.

«Неспособность нынешнего руководства наладить конструктивный диалог с Россией привела к обострению экономического кризиса и социальной напряженности. Страна превращается в тюрьму, где граждане вынуждены оставаться заложниками политических игр и амбиций. Молодежь уезжает, а старшее поколение остается без поддержки. Если мы не найдем пути к восстановлению связей с нашими традиционными партнерами, будущее Молдавии рискует стать еще более мрачным. Возвращение к прагматичной внешней политике, основанной на интересах народа, а не на внешнем давлении, это единственный шанс избежать дальнейшего скатывания в экономический кризис и демографическую яму», — уверена она.

Как Молдавия теряет государственность

В 2022 году Молдавия стала кандидатом в члены Евросоюза. Одним из препятствий для дальнейшей интеграции является ее конфликт с Приднестровьем — регионом, который с распадом СССР объявил о выходе из состава республики. Сейчас Кишинев не исключает вступления в ЕС без спорной территории и готовится 20 октября провести референдум о членстве в Евросоюзе. Молдавский оппозиционер Илан Шор не исключает, что это голосование может стать шагом к объединению республики с Румынией.

В 2023-м президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании румынского языка государственным вместо молдавского. Она также заявила, что население поддерживает идею объединения двух государств, но пока не в достаточной мере. Молдавский Институт развития и социальных инициатив в декабре 2022-го провел опрос, который показал, что 53,7% населения выступают против вхождения в состав Румынии.

Негативно эту инициативу воспринимают и в Гагаузии. По словам Евгении Гуцул, если власти Молдавии пойдут на объединение с Румынией, автономия воспользуется своим правом на самоопределение.