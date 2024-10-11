В США заявили об отсутствии аппетита к финансированию Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон не поддерживает идею выделения Киеву дальнейшей финансовой помощи из американского бюджета. Об этом влиятельный законодатель, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, сообщил в интервью порталу Punchbowl News. ТАСС

«Если [Дональд] Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит [российскому лидеру Владимиру] Путину и скажет, достаточно», — рассказал политик. Джонсон подчеркнул, что он верит и ждет победу кандидата от республиканцев. По его словам, в случае успеха претендента от Демократической партии Камалы Харрис, конфликт на Украине не получится урегулировать. Lenta.ru

По словам спикера палаты представителей, все во всем мире уже устали от конфликта на Украине «и хотят, чтобы все разрешилось». Газета.Ru