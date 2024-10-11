Албанский Ватикан. Кто стоит за проектом нового государства на Балканах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Албанию. Это не первый его визит сюда, но на сей раз были важные особенности, связанные с новым качеством турецкой политики на балканском направлении. Видимо, не случайно визит состоялся после того, как премьер-министр Албании Эди Рама во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября объявил, что его страна «планирует создать суверенное государство для мусульман-бекташи, подобное Ватикану, в столице Тиране».
Орден «Бекташи», согласно сообщению французской газеты Lacroix, представляют четвёртую по величине религиозную общину в Албании после мусульман-суннитов и христиан, как православных, так и католиков. Но даже проправительственное турецкое издание Hürriyet задается вопросами: «Почему глава правительства Албании Рама, христианин-католик, вдруг решил «выделить землю из столицы своей страны для создания суверенного мусульманского государства и попытается мобилизовать международную поддержку для его признания? Кому и зачем нужно государство Бекташского ордена и почему никто в мире, за исключением премьера Рамы и духовного лидера ордена, бывшего офицера албанской армии, а ныне дервиша хаджи Баба Монди, не может этого понять?»
Между тем инициаторы «албанского Ватикана» уже сообщают параметры проекта: территория нового государства займет несколько кварталов в восточной части Тираны, которые сейчас принадлежат бекташской общине (то есть оно будет примерно в четыре раза меньше Ватикана). Здесь расположены здание для собраний и молитв, музей ордена, архив, больница и административные офисы. У нового государства не будет армии, пограничной службы и судов, но говорится о необходимости иметь разведку, «так как есть враги».
Пожизненным главой «албанского Ватикана», само собой, станет Баба Монди, чья власть станет фактически абсолютной. И еще: в «Суверенном государстве ордена Бекташи» (таково официальное название) будет разрешено употребление алкоголя, а женщины смогут носить то, что хотят.
По мнению газеты Hürriyet, «все это загадочно и подозрительно».
Сначала о загадочности. Для справки: дервишский орден «Бекташи» возник в XIII в. на территории современной Турции. На протяжении многих столетий членами ордена являлись янычары — регулярная пехота Османской империи. После ее распада, прихода к власти Кемаля Ататюрка и начала курса на секуляризацию страны бекташи подверглись репрессиям, многие из них были вынуждены покинуть Турцию. Тогда новым центром деятельности бекташей и стала Албания. В то же время в самой Турции, по данным МВД страны, насчитывается 12,5 млн последователей этого ордена, в разы больше, чем в Албании.
Если говорить о «подозрительности», то ее смысл в том, что «Бекташи» сложно считать исламским суфийским орденом. Он близок к шиизму (за почитание Али, зятя пророка) и содержит элементы христианства (крещение). Главным отличием учения бекташи от ортодоксального суннитского ислама является вера в то, что ни одна религия не является истинной. Бекташи не соблюдают правил шариата, исповедуют аллегорическое понимание Корана, празднуют зороастрийский Навруз как день рождения Али и практикуют ежегодную исповедь наставнику.
Так возникает еще одно объяснение причины поддержки возрождения ордена «Бекташи» Эрдоганом, на что открыто намекают многие турецкие эксперты: если он сам, по их утверждению, «является выходцем из одного из ответвлений исламского суфийского тариката (ордена) «Накшбандия» или «Кадирия» с установками на исламизацию страны. Эти ордена считаются «продуктом внутреннего пользования», они исчезали, но, уходя в подполье, оставались в Турции влиятельной силой, потому что страна замешана на дрожжах различных таррикатов.
Что касается «Бекташи», его главная миссия состояла в распространении ислама в Европе на ином варианте тюркской идентичности. И здесь появляется единственная версия: «Бекташи», завязанный корнями на Турцию, в случае приобретения признаков государственности, будет проводить ее интересы на Балканах, основанных на «свободных духовных принципах и отказе от того, что он называет жесткой догмой».
Будем ждать, что выйдет из такого проекта, ведь «Бекташи» сейчас сосредоточены не только на Балканах, но и по всему Леванту (включая Турцию), а также в Греции, Иране, Ираке, Китае, США… Не означает ли это начало новой геополитической игры с подключением Анкары?