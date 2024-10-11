В США заявили об отсутствии аппетита к финансированию Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США заявил, что у него «нет аппетита» к финансированию Киева и выделению новой военной помощи. Об этом он заявил в интервью порталу Punchbowl.

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«Если президент [США Дональд] Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит [российскому лидеру Владимиру] Путину и скажет, достаточно», — рассказал политик.

Джонсон также подчеркнул, что он верит и ждет победу кандидата от республиканцев. По его словам, в случае успеха претендента от Демократической партии Камалы Харрис, конфликт на Украине не получится урегулировать.

Ранее Джонсон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить посла страны в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы на стороне Харрис. Поводом для обращения к главе Украины стала организованная послом поездка Зеленского в Пенсильванию, в ходе которой его сопровождали лишь представители демократов и ни одного республиканца.