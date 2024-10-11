Минобразования Украины поддержало запрет говорить на русском языке в украинских школах даже на переменах. Об этом сообщает портал «Украинские новости». RT на русском

«Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало. [В Минобразования] заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка», — заявил министр образования Украины Оксен Лисовой. Lenta.ru

Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду 1 октября. Об этом сообщала народный депутат Наталья Пипа. По ее словам, родители жалуются, что только двое из учащихся в классе общаются на украинском языке: ее ребенок и девочка, чей отец служит в армии. Ura.Ru