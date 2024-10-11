Пока вы не уснули: обращение Антонова к США и последнее предупреждение Пхеньяна

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Антонов перед отставкой предупредил США о пропасти

Бывший посол России в США Анатолий Антонов дал интервью Newsweek перед своей отставкой, в которой предупредил о том, что Вашингтон находится у края пропасти.

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Пхеньян сделал «последнее предупреждение» Южной Корее

© EPA/ТАСС

Северная Корея приведет в полную готовность наступательные средства на границе и делает последнее предупреждение Южной Корее, требуя прекратить полеты беспилотников. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНДР, пишет ТАСС.

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Названы сроки освобождения Курской области от ВСУ

Вооруженные силы России перерезали пути отступления бригадам ВСУ и иностранным наемникам и можно ожидать освобождения Курской области в течение нескольких недель. Такой прогноз сделал «Абзацу» военный корреспондент Евгений Линин.

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Названы ключевые риски для мировой экономики

Основные риски для мировой экономики - увеличение долга и ухудшение ситуации в торговле и валютно-финансовой системе. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

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В России резко подорожали запчасти

С начала текущего года запчасти ряда автомобилей подорожали на 78%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховые компании.

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Набиуллина заявила о рисках замедления глобальной экономической активности

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о рисках замедления глобальной экономической активности. Об этом она сказала в ходе второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

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Состояние Василия Ливанова ухудшилось

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского.

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Национальный автосоюз указал на то, что Илон Маск подглядел идею роботакси в России

© Газета.ру

Инновационные разработки российских ученых и инженеров в области искусственного зрения и автопилотируемого транспорта уже давно вышли на передовой уровень, но пока что не нашли широкого практического применения.

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На какой уровень выйдет курс рубля на следующей неделе

Эксперты, опрошенные Life, рассказали на какой уровень может выйти курс рубля на следующей неделе. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, китайская валюта уйдет к уровням 13,5, а к концу месяца опустится к 13.

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Правнук убийцы Павлика Морозова потребовал пересмотреть дело

Правнук одного из осужденных за убийство пионера-героя Павлика Морозова и его брата, совершенное в 1932 году, обратился к председателю комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий с просьбой о пересмотре дела. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Футболист Головин задолжал 50 тыс. рублей по штрафам ГИБДД

Полузащитник сборной России по футболу и ФК «Монако» Александр Головин не оплачивает автомобильные штрафы с декабря прошлого года и уже накопилось 41 взыскание. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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