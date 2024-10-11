В Иране заявили о планах не допустить войну с США

Иран не допустит войны с США, несмотря на то, что в этом сценарии заинтересован Израиль. Об этом заявил главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Дагиги в интервью агентству Tasnim. Lenta.ru

«Война между Ираном и США - одна из давних целей сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС), но в настоящее время сионистский режим находится в очень слабом и хрупком состоянии. Война против Ирана недопустима, и мы заверяем иранский народ, что вооруженные силы исламской республики могущественны и всегда держат руку на пульсе», - сказал он. ТАСС

Ранее Иран пригрозил ответным ударом ближневосточным союзникам США в случае атаки на него. BFM.RU