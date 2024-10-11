Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее фон дер Ляйен прокомментировала награждение Нобелевской премией мира японского движения выживших после ядерных бомбардировок Nihon Hidankyo. Она заявила, что защита будущих поколений от ужасов атомной войны является общим долгом.

«И, несмотря на это, вы подталкиваете Украину использовать оружие НАТО для нанесения ударов вглубь территории России, делая НАТО прямой стороной конфликта и провоцируя прямой конфликт между Россией и НАТО, который неизбежно перерастет во всеобщую, глобальную и в конце концов ядерную войну», — заявил Риттер.

Он добавил, что лучший способ защитить будущие поколения от ядерного конфликта со стороны главы ЕК — уйти в отставку. По мнению разведчика, это следует сделать прямо сейчас.