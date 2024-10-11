Вучич спас выставку о России

В Сербии отказались проводить выставку об отношениях страны с Россией. Об этом пишет «Sputnik Сербия».

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МИД Сербии принял решение не проводить ранее запланированную выставку, посвященную российско-сербской дипломатии в годы Второй мировой войны. Однако президент страны Александр Вучич отреагировал на это и перенес мероприятие в другое место.

Согласно программе выставки, она посвящена 80-летию освобождения Красной Армией Белграда от немецкой армии. Выставка должна была открыться в здании МИД страны. Теперь она пройдет в резиденции президента Сербии в центре Белграда.

Вучич: Сербия перед подписанием декларации по Украине добилась ее смягчения

Ранее на саммите в Хорватии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Помимо главы Сербии на мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и представители других государств Балканского региона.