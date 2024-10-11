Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим британским лидером Уинстоном Черчиллем. Отрезок из интервью Джонсона опубликован в Telegram-канале «Пул N3».

«Всем известны слова Черчилля, когда ему сказали, что он вел себя как лев во время Второй мировой войны. Он ответил, нет, это не я был львом, а британский народ. Но мне выпала честь рычать, как лев. То же можно сказать о Владимире Зеленском. Он очень точно продемонстрировал, что чувствовали украинцы», — заявил он.

В январе бывший посол Украины Вадим Пристайко рассказал о моменте, когда Зеленский сидел в кресле Уинстона Черчилля, в котором тот принимал важные для страны решения. Это произошло во время визита Зеленского в Лондон, во время которого бывший посол сопровождал украинского лидера.

По словам Пристайко, Зеленский во время осмотра бункера спросил, чье это кресло. Смотритель ответил ему, что Черчилля, и спросил, хочет ли украинский президент сесть в него. В ответ на вопрос Зеленского, можно ли ему сделать это, сотрудник музея сказал, что нельзя, и еще раз сказал, хочет ли он сесть на него, намекнув, чтобы тот присел.

Зеленский присел, тогда работник спросил у него, почувствовал ли политик себя Черчиллем. Присутствовавшая рядом делегация посмеялась, и Зеленский ответил, что действительно «что-то такое» ощутил. Бывший посол отметил, что в то время никто не знал, что спустя два года украинцы будут выступать в парламенте и вспоминать слова Черчилля.