Останки погибшего 100 лет назад альпиниста нашли на Эвересте
Команда National Geographic обнаружила останки британского альпиниста Эндрю Ирвина, погибшего на Эвересте сто лет назад. Журналисты нашли под северным склоном Эвереста ботинок и носок с вышитой надписью «AC Irvine» (полное имя погибшего было Эндрю Комин Ирвин - Andrew Comyn Irvine).
Экспедиция National Geographic побывала на Эвересте в сентябре. Журналисты заметили на подтаявшем склоне ботинок, кожа которого была потрескавшейся и изношенной, а подошва была усеяна ромбовидными стальными гвоздями - знак ушедшей эпохи скалолазания. Внутри ботинка сохранился носок, а в нем - останки ноги альпиниста.
В последний раз 22-летнего Ирвина видели вместе с другим альпинистом, 37-летним Джорджем Мэллори, 8 июня 1924 года. Они пытались стать первыми людьми, покорившими Эверест.
Оба альпиниста пропали - тело Мэллори было найдено лишь в 1999 году, а тело Ирвина так и не удалось обнаружить. Тело Мэллори было запутано страховочной веревкой, что указывает на возможный срыв альпинистов. Также при нем не оказалось снимка его жены, который он планировал оставить на вершине.
Вопрос о том, покорили ли британцы вершину, остается одной из величайших загадок мирового альпинизма. У Ирвина была с собой карманная камера Kodak. Считалось, что непроявленная пленка внутри могла содержать единственное неопровержимое доказательство их успеха.
Журналисты сообщили о найденных останках племяннице Ирвина, 64-летней Джули Саммерс. Она написала биографию дяди в 2001 году и на протяжении многих лет отстаивала его вклад в альпинизм. Саммерс предположила, что его останки были смыты с горы лавинами и раздавлены движущимся ледником. Члены семьи предоставили образцы ДНК для подтверждения личности погибшего.