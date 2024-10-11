Эрдоган обсудил с Вучичем Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с сербским коллегой Александаром Вучичем конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы обсудили с господином Вучичем региональные и глобальные темы. В ходе переговоров я еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Я сообщил моему коллеге, что Турция полна решимости продолжать усилия для достижения прочного мира [на Украине]", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Вучичем в Белграде.

Турецкий лидер отдельно остановился на ситуации в секторе Газа и действиях Армии обороны Израиля.

"Необходимо остановить нападения израильской администрации, уносящие жизни и человеческое достоинство. Корень проблемы - это продолжающаяся оккупация Израилем палестинских земель. В этом плане крайне важно создать независимое, суверенное и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года", - указал Эрдоган.

Он напомнил, что с момента начала конфликта в Газе год назад "еще 9 стран признали Государство Палестина". "Я еще раз призываю признать палестинское государство те страны, которые до сих пор этого не сделали. Международное сообщество несет основную ответственность за верное послание Израилю для прекращения резни", - указал Эрдоган.